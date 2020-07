Hoewel het marktaandeel van elektrisch aangedreven auto's momenteel nog steeds weinig voorstelt, komt snel verandering in nu grote volumemerken zoals Renault hun aanbod aan betaalbare e-modellen in de breedte uitbreiden. Dankzij Clio E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Plug-in Hybrid en Mégane E-Tech Plug-in Hybrid komt elektrische autorijden binnen het financieel bereik van een ruimer publiek.

27 maart 1999. Renault gaat een alliantie aan met het zwaar verlieslijdende Nissan, voorzitter Louis Schweitzer geeft zijn rechterhand Carlos Ghosn carte blanche om het oudste Japanse automerk nieuw leven in te blazen. Die doet zijn naam van kostenkiller alle eer aan, sluit verouderde en onrendabele fabrieken en ontslaat tienduizenden arbeiders. Binnen de kortste keren maakt Nissan opnieuw winst, opdracht volbracht. In 2005 volgt Ghosn Schweitzer op als voorzitter en CEO van Renault en de alliantie.

...

27 maart 1999. Renault gaat een alliantie aan met het zwaar verlieslijdende Nissan, voorzitter Louis Schweitzer geeft zijn rechterhand Carlos Ghosn carte blanche om het oudste Japanse automerk nieuw leven in te blazen. Die doet zijn naam van kostenkiller alle eer aan, sluit verouderde en onrendabele fabrieken en ontslaat tienduizenden arbeiders. Binnen de kortste keren maakt Nissan opnieuw winst, opdracht volbracht. In 2005 volgt Ghosn Schweitzer op als voorzitter en CEO van Renault en de alliantie. Volumemerk Renault koploper inzake elektrificatieTerug in Parijs schakelt Ghosn nog een versnelling hoger. Hij sloopt het ene heilige huisje na het andere en verbaast de automobielwereld door resoluut te kiezen voor elektrificatie. Wat een zeer gewaagde strategische keuze lijkt, levert Renault internationaal aanzien op. Dat een Frans volumemerk koploper wordt op het vlak van innovatieve technologie is inderdaad niet vanzelfsprekend, die rol verwacht je veeleer van de Duitse premiummerken Audi, BMW of Mercedes. Door in te zetten op elektrische aandrijving onderscheidt Renault zich van zijn directe concurrenten én trekt het nieuwe klanten aan waardoor de alliantie Renault-Nissan aansluiting krijgt bij de wereldtop. Maar omdat de opmars van de elektrische auto veel trager verloopt dan gepland, valt de return on investment lager uit dan verhoopt en daalt ook de operationele winst. Uitbreiding aanbod elektrisch aangedreven voertuigenDat dwingt Ghosn tot een bijsturing van zijn strategie die erin bestaat dat Renault zijn aanbod aan full electric wagens (Twizy, ZOE, en Kangoo Z.E.) uitbreidt met een E-Tech hybrideegamma bestaande uit Clio E-Tech Hybrid (140 pk), Captur E-Tech Plug-in Hybride (160 pk) en Mégane E-Tech Plug-in Hybrid (160 pk). Renault maakt hierbij dankbaar gebruik van zijn jarenlange ervaring met elektrische aandrijving en knowhow die het heeft opgebouwd in de Formule 1. Daardoor kan de Clio E-Tech hybride tot 80 procent van de rijtijd in de stad volledig elektrisch rijden, waardoor het brandstofverbruik in de stadscyclus tot 40 procent lager ligt dan bij een vergelijkbare auto met een benzinemotor. De beide plug-in hybrides beschikken over een zuiver elektrisch rijbereik van 50 kilometer (WLTP) en 65 kilometer (WLTP City), wat in de meeste gevallen volstaat voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Voor wie consequent oplaadt, levert dat een extreem laag brandstofverbruik en extreem lage CO2-uitstoot op. Dat laatste is belangrijk in het vooruitzicht van de toetsing aan de nieuwe Europese CO2-doelstelling van 95 g/km op 1 januari 2021. Volgens woordvoerder Karl Schuybroek zit Renault op schema om dat target te halen, voor een aantal concurrenten is dat niet het geval. Die moeten zich voorbereiden op zware boetes en imagoverlies.Innovatieve technologie uit de Formule 1Het verschil tussen een full hybride (Clio E-Tech) en plug-in hybride (Captur en Mégane E-Tech) bestaat hierin dat die laatste over een lithium-ionbatterij beschikken die via een extern stopcontact opgeladen wordt. Plug-in hybrides bezitten daardoor een groter elektrisch rijbereik dan een mild of full hybride waarvan de batterij tijdens het rijden wordt opgeladen. Dat gaat als volgt in zijn werk: tijdens het vertragen en remmen komt kinetische energie vrij die wordt omgezet in stroom waarmee de accu wordt bevoorraad. Om nog meer energie te recupereren, kan de versnellingspook in de stand (B) worden geplaatst. Daardoor stijgt de regeneratie tot een vertragingssnelheid van zo'n 7 km/u. De architectuur van de E-Tech hybride-aandrijflijn heeft dezelfde basis als die van de Renault F 1-bolides: een verbrandingsmotor gecombineerd met twee elektromotoren en één centrale batterij, gekoppeld aan een multimodeversnellingsbak met klauwkoppelingen. Een technisch hoogstandje dat ertoe bijdraagt dat het benzineverbruik en de CO2-uitstoot naar beneden gaan. De verbrandingsmotor waarvan sprake is een 1.6 liter viercilinderbenzinemotor. Minder brandstofverbruik, meer rijplezierAan de ene kant verbruiken de nieuwkomers minder brandstof, aan de andere kant bieden ze meer rijplezier omdat ze langer elektrisch rijden en sneller accelereren. In de rijmodus SPORT wordt het volledige vermogen van de benzinemotor en elektromotoren gelijktijdig gemobiliseerd. Herkenbaar zijn de E-Tech versies aan de badges op de middenstijl en achterklep. Een personalisatiepack 'Hybride Blue' voor het exterieur en interieur is een optie. Het nieuwe digitale dashboard beschikt over specifieke animaties die onder andere het laadniveau van de batterij aangeven. Met de 'EV'-knop onder het multimediascherm kan de bestuurder de elektrische modus forceren. Opmerkelijke vaststelling: de grotere accu gaat niet ten koste van het laadvolume of de moduleerbaarheid van de koffer. De accu in de Captur E-Tech en Mégane E-Tech bevindt zich onder de achterbank. Ook qua uitrustingsniveau, veiligheidsvoorzieningen en rijcomfort scoren de nieuwkomers zeer hoog, zij verschillen hierin niet of nauwelijks van de versies met een benzine- of dieselmotor. De klant kan kiezen uit diverse uitrustingsniveaus of opteren voor een E-Tech First of Edition One. Met de Corporate Edition focust Renault op de belangrijke bedrijfswagenmarkt; dankzij de lage CO2-uitstoot van de Captur E-Tech Plug-in hybride en Mégane E-Tech Plug-in hybride van respectievelijk 32 en 28 g/km zijn die voor 100 procent fiscaal aftrekbaar voor wie daar beroepshalve voor in aanmerking komt. De Captur E-Tech is de eerste plug-in hybride in het B SUV-segment op de markt. Het prijsverschil met het vergelijkbare model met benzinemotor bedraagt zo'n 6.000 euro, zelfs voor een particulier is dat geen onoverkomelijke drempel om elektrisch te rijden. Temeer omdat je met een plug-in hybride - in tegenstelling met een full electric - geen angst moet hebben om je reisdoel niet te bereiken. Benzine tanken kan bij wijze van spreken op elke hoek van de straat. Goede voorbeeldRenault behoort met de Twizy, ZOE en Kangoo Z.E. tot de pioniers inzake elektrische aandrijving, de ZOE is zelfs de meest verkochte e-vierwieler in Europa. De Franse constructeur breit daar nu een vervolg aan door zijn bestsellers met conventionele aandrijving vanaf nu ook aan te bieden met hybrideeaandrijving in de vorm van full hybride (Clio E-Tech) of plug-in hybride (Captur E-Tech en Mégane E-Tech). Renault verlaagt zo de drempel naar elektrisch autorijden op een manier die tot voorbeeld strekt. Alle drie modellen kunnen als gezins- en bedrijfswagen worden gebruikt want gebruiksvriendelijk én uitgerust met de recentste veiligheids- en infotainmentssystemen. Volgens woordvoerder Karl Schuybroek wil Groupe Renault tegen 2022 zijn gamma verder uitbreiden met 8 full electric en 12 deels elektrisch aangedreven modellen (hybrides en plug-in hybrides): 'Onze ambitie bestaat erin duurzame mobiliteit te bieden voor iedereen, vandaag en morgen.'Op een moment dat elektromobiliteit nog geen thema was en de resolute keuze voor elektrificatie veel risico inhield voor een volumemerk, bewees Renault dat het ver vooruit durfde te kijken en te plannen. Dat doet het nu opnieuw door zijn gamma uit te breiden met aantrekkelijke en betaalbare hybrides, als aanvulling op het bestaande gamma van volledig elektrisch aangedreven stads- en gezinswagens. Een full electric is er immers niet voor iedereen, omwille van praktische bezwaren en omstandigheden.Hybrides vormen een aanbevelenswaardig alternatief dat het beste van twee werelden verenigt: zero-uitstoot op plaatsen waar zuiver elektrisch rijden zinvol is en een in principe onbeperkte actieradius wanneer de hybride op benzine rijdt. De plug-in hybrides van Renault leveren bovendien vergelijkbare fiscale aftrekken op als de full electric modellen.