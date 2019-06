Renault stelt de derde generatie van de Zoe voor. Deze compacte elektrische wagen krijgt een groter rijbereik, een hoger vermogen, een uitgebreidere uitrusting en meer rijcomfort.

De lancering van de derde generatie van de Zoe in het gamma van 100% elektrische modellen van Renault is een belangrijke mijlpaal in de strategie van het merk om op grote schaal elektrische voertuigen te ontwikkelen. Zeven jaar na de komst van deze pionier onder de elektrische stadsauto in Europa, zet de nieuwe Zoe een volgende stap op het gebied van veelzijdigheid, kwaliteit en technologie. Vanaf het eerste uitrustingsniveau heeft hij al heel wat waardevolle functies te bieden, terwijl hij toch betaalbaar zal blijven.

Ook het design van de Zoe evolueert: van onbeschaamd jeugdig tot dynamisch volwassen, omschrijft Renault het. De zachte vormen van de vorige generatie worden nu gecombineerd met lijnen met een veel assertiever karakter, die de wagen steviger op de weg zetten.

Deze elektrische Renault is voortaan uitgerust met een Z.E. 50 lithium-ion-batterij van 52 kWh die zijn rijbereik uitbreidt tot 380 kilometer volgens WLTP-normen. Tegelijkertijd wordt het mogelijk om snel met gelijkstroom te laden als aanvulling op alle laadmogelijkheden die al thuis of op de openbare weg met wisselstroom beschikbaar zijn. Ook het rijplezier gaat erop voorruit met een krachtigere motor van 108 of 135 pk, die een reisauto waardig is, maar ook met een nieuwe rijmodus die speciaal op de stad is afgestemd. Tal van rijhulpsystemen zorgen daarbij voor meer comfort en veiligheid en uiteraard is de nodige connectiviteit voorzien.(Belga)