Renault lanceert hybride offensief

Renault-baas Carlos Ghosn heeft in de rand van het salon van Parijs enige duiding gegeven over de motorenstrategie van de Franse constructeur. Daarbij wordt duidelijk dat het merk de klemtoon verschuift van dieselaandrijvingen naar alternatieve aandrijvingen. In de volgende jaren zal het aantal dieselversies binnen het gamma immers worden gehalveerd.