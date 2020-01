Het 'INCIT-EV-project heeft als doel de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in Europa te stimuleren via proeven op het terrein. Daarvoor zullen zeven innoverende oplaadtechnologieën voor elektrische voertuigen getest worden op geselecteerde locaties in Europa.

Renault maakte de officiële lancering bekend van het 'INCIT-EV'-project, samen met 32 partners in Europa. Het project wil elektrische mobiliteit promoten door middel van op de gebruiker gefocuste proeven rond innoverende technologieën voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het 'INCIT-EV'-project, dat 48 maanden loopt van januari 2020 tot december 2023, omvat twee grote fasen: een studiefase waarin de behoeften en vereisten van de consument onderzocht worden, gevolgd vanaf april 2020 door een studie van de oplaadtechnologieën en hun integratie in de infrastructuur, en een demofase van 7 technologieën op verschillende locaties, vanaf de tweede helft van 2022 tot het einde van het project.

Het gaat om een systeem voor dynamisch opladen via inductie voor de stad in Parijs (Frankrijk), systemen voor opladen met hoog vermogen rond Tallinn (Estland) en geoptimaliseerde bidirectionele 'smart charging' in Amsterdam en Utrecht (Nederland). Verder komt er ook een systeem voor dynamisch opladen via inductie voor de zones 'buiten de stad'/'long range' in Versailles (Frankrijk), een oplaadhub op een parking voor deelvoertuigen in de rand van Turijn (Italië), een bidirectioneel systeem voor opladen met laag vermogen (ook voor tweewielers) en een statisch inductief, en tenslotte een oplaadsysteem op de taxirijstroken van de luchthaven en het centraal station van Zaragoza (Spanje). (Belga)

