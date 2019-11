Renault breidt zijn aanbod van voertuigen op waterstof verder uit met de bestelwagens Master Z.E. Hydrogen en Kangoo Z.E. Hydrogen.

Deze voertuigen zijn uitgerust met een brandstofcel en een range extender met een vermogen van 10 kW, waarmee het rijbereik van de Master Z.E. Hydrogen en de Kangoo Z.E. Hydrogen tot meer dan 350 km toeneemt, tegenover 120 km en 230 km (WLTP) voor de 100 procent elektrische versies. Hiermee bieden beide modellen de grootste range in de klasse van elektrische bestelwagens.

Een ander voordeel van waterstof is dat het vullen van de tank slechts 5 à 10 minuten in beslag neemt. Renault biedt waterstof aan voor zijn professionele klanten als aanvullende oplossing naast de zuiver elektrische versies, wanneer het rijbereik een belemmering zou zijn. Zeker voor intensief gebruik over langere afstanden zijn voertuigen op waterstof dan een interessant alternatief.

De technologie van brandstofcellen op waterstof ontwikkelde Renault samen met Symbio, een filiaal van de Michelin Groep. Het Franse merk brengt de Kangoo Z.E. Hydrogen eind 2019 op de markt. Half 2020 volgt dan de Master Z.E. Hydrogen. (Belga)