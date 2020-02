De Renault Megane krijgt naast een opsmukbeurt ook een plug-inhybride aandrijving met een elektrisch rijbereik van 50 kilometer aangemeten. Daarnaast stijgt het vermogen van de sportieve RS tot 300 pk.

De elektrificering van het gamma zet zich ook bij Renault door. Ter gelegenheid van de midcareer facelift krijgt de Megane er net als de Captur een versie met de E-Tech plug-in-aandrijflijn bij, die een 1,6-liter viercilinder benzinemotor met twee elektromotoren combineert. Dat levert een systeemvermogen van 160 pk op. De elektrische energie komt uit een 9,8 kWh batterij en laat een elektrische actieradius van 50 kilometer (WLTP) toe, waarbij de elektrische topsnelheid tot 135 km/u beperkt blijft. Aanvankelijk krijgt enkel de break de E-Tech-aandrijving aangemeten, maar later krijgt ook de vijfdeurs dat genoegen.

De uiterlijke aanpassingen blijven beperkt tot nieuwe lichtblokken, die nu ook optioneel met de Pure Vision-leds verkrijgbaar zijn. In het interieur zorgt het 10,2" grote digitale dashboard voor de belangrijkste vernieuwing. Verder krijg ook de sportieve RS een interessante update door de inplanting van de motorversie die al dienst deed in de extremere RS Trophy. Hiermee stijgt het vermogen en het koppel met respectievelijk 20 pk en 30 Nm tot 300 pk en 420 Nm, waardoor het prestatieniveau weer een stukje hoger komt te liggen. De vernieuwde Meganes staan tegen de zomer in de Renault-showrooms.(Belga)

De elektrificering van het gamma zet zich ook bij Renault door. Ter gelegenheid van de midcareer facelift krijgt de Megane er net als de Captur een versie met de E-Tech plug-in-aandrijflijn bij, die een 1,6-liter viercilinder benzinemotor met twee elektromotoren combineert. Dat levert een systeemvermogen van 160 pk op. De elektrische energie komt uit een 9,8 kWh batterij en laat een elektrische actieradius van 50 kilometer (WLTP) toe, waarbij de elektrische topsnelheid tot 135 km/u beperkt blijft. Aanvankelijk krijgt enkel de break de E-Tech-aandrijving aangemeten, maar later krijgt ook de vijfdeurs dat genoegen.De uiterlijke aanpassingen blijven beperkt tot nieuwe lichtblokken, die nu ook optioneel met de Pure Vision-leds verkrijgbaar zijn. In het interieur zorgt het 10,2" grote digitale dashboard voor de belangrijkste vernieuwing. Verder krijg ook de sportieve RS een interessante update door de inplanting van de motorversie die al dienst deed in de extremere RS Trophy. Hiermee stijgt het vermogen en het koppel met respectievelijk 20 pk en 30 Nm tot 300 pk en 420 Nm, waardoor het prestatieniveau weer een stukje hoger komt te liggen. De vernieuwde Meganes staan tegen de zomer in de Renault-showrooms.(Belga)