De Renault Kiger is de voorbode van een nieuw, compact model dat minder dan 4 meter lang is. Hij heeft een opvallend design en is bedoeld voor de Indiase markt.

Renault onthult in India met de Kiger een bijkomend model binnen het gamma, het gaat om een origineel ogende SUV met een vrij expressieve uitstraling.

India is met zijn 1,35 miljard inwoners één van de snelst groeiende automarkten ter wereld. Renault, dat daar al sinds 2005 actief is, heeft er enkele succesvolle modellen aangepast voor de plaatselijke markt, zoals de Dacia Duster, Kwid en Triber. De Kiger luidt een nieuwe fase in voor Renault om vaste voet aan de grond te krijgen op deze lucratieve markt.

De Kiger is ontstaan uit de samenwerking tussen de Franse en Indiase designafdelingen. Het is vooral een opvallende auto met een stedelijke en avontuurlijke uitstraling door de geprononceerde motorkap, de schuine voorruit het zwevende dak. Om het compacte en vooral korte koetswerk te beklemtonen, staat hij op 19-inch velgen en hij beschikt over een bodemvrijheid van 210 mm, wat geen overbodige luxe zal zijn op de slechte wegen van het land. De centraal gemonteerde dubbele uitlaat voegt een vleugje sportiviteit toe in combinatie met honingraat grille en de led lichtunits.

Deze conceptversie oogt quasi productierijp en zou ook in het Europese gamma niet misstaan, maar hij is vooralsnog niet voor Europa gepland.(Belga)

