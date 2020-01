Net als vele andere automerken breidt ook Renault zijn aanbod van elektrische wagens verder uit met een elektrische versie van de Twingo.

Renault was al een pionier op de markt van elektrische voertuigen met de Zoe, die tot een succesnummer in deze niche uitgroeide. Intussen wordt het elektrische aanbod van het Franse merk verder uitgebreid met enkele nieuwe modellen, waaronder de 100% elektrische Twingo ZE die in de loop van dit jaar nog op de markt komt.

Gezien zijn verwantschap met de Smart Forfour is dit natuurlijk geen complete verrassing, want dat Duitse zustermodel dat hetzelfde platform deelt, heeft reeds een elektrische EQ-variant.

Voor de aandrijving van de Twingo ZE zal een 82 pk sterke elektromotor instaan en wordt de nodige energie bekomen uit een accupakket van 17,6 kWh. Daarnaast blijft de kleine Renault ook nog steeds met verbrandingsmotoren verkrijgbaar. De exacte specificaties van de Twingo ZE worden bekendgemaakt bij de lancering, die niet meer lang op zich zal laten wachten.(Belga)

