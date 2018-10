Renault groep en NewFund investeren in Akoustic Arts

De groep Renault en Newfund geven aan dat ze in de start-up Akoustic Arts investeren. Die laatste is gespecialiseerd in directioneel geluid en wil snel groeien zodat de producten op grote schaal op de markt kunnen worden gebracht. Deze investering gaat gepaard met een contract over een samenwerking tussen de groep Renault en de jonge firma om deze Akoustic Arts-technologie op termijn in Renault-voertuigen te integreren. Akoustic Arts werd in 2010 opgericht en ontwikkelde een gepatenteerde technologie voor directioneel geluid. De klank wordt zodanig gericht dat enkel de bestemmeling de geluidsgolven kan horen. Op die manier kunnen verschillende personen in dezelfde ruimte iets totaal anders horen. Door de samenwerking met Renault, kan de constructeur zijn expertise op automotive vlak delen en ook de nodige industriële hulpmiddelen ter beschikking stellen. Akoustic Arts brengt de technologie van het directioneel geluid in. Het is de bedoeling om autoluidsprekers te ontwikkelen die dit directioneel geluid kunnen weergeven. Er wordt ook gedacht aan retrofit-systemen. (Belga)