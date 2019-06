De Renault Koleos onderging een bescheiden facelift en kreeg meteen een uitgebreidere uitrusting en een nieuwe generatie zuinigere en pittigere Blue dCi-motoren.

Twee jaar nadat hij op de Europese markt werd gelanceerd, wordt de nieuwe Koleos alweer opgefrist met een licht bijgeschaafd design, extra snufjes en meer comfort aan boord en ook efficiëntere dieselkrachtbronnen onder de motorkap.

Vooraan evolueert de vernieuwde Koleos dankzij een radiatorrooster met meer reliëf en een nieuwe chroomlijn over de hele lengte van de bumper, met daaronder een imposantere beschermplaat, die het avontuurlijke karakter van de auto nog extra in de verf zet. De achterkant werd eveneens herwerkt en onderscheidt zich door een hoger oplopende beschermplaat en een chroomlijst die net als vooraan over de hele breedte van de wagen loopt. Een gamma nieuwe kleuren en velgen maken het plaatje compleet.

Voor het interieur zijn eveneens nieuwe materialen en bijkomende snufjes voorzien om het leven aan boord aangenamer te maken, zoals een achterbank met verstelbare rugleuning met twee standen, een glazen dak dat doorloopt tot boven de achterste plaatsen of een bestuurderszetel met een massagefunctie.

Tenslotte krijgt de Koleos ook twee nieuwe Blue dCi-motoren met de recentste zuiveringstechnologieën die worden gekoppeld aan de X-Tronic-automaat van de tweede generatie: de 150 X-Tronic (150 pk) en de 190 X-Tronic All Mode 4x4-I (190 pk) met vierwielaandrijving. De vernieuwde Renault Koleos verschijnt in het najaar bij de Belgische dealers.(Belga)