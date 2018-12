Renault frist Kadjar op

Deze update mag als een facelift omschreven worden en levert de Kadjar dan ook een licht hertekende neuspartij met een nieuwe lichtsignatuur en bumper op, waardoor hij nauwer aanleunt bij de andere SUV's uit de Renault-stal: Captur en Koleos. Ook het interieur werd wat opgefrist met extra chroomaccenten, een groter multimediascherm, meer opbergruimte en comfortabelere stoelen.

Onder de motorkap wordt het aanbod uitgebreid met nieuwe krachtbronnen op benzine en diesel, die weer een stuk schoner en zuiniger functioneren. Voor benzinerijders is er keuze uit de 1.3 TCe viercilinder met 140 en 160 pk, die gekoppeld is aan een manuele zesbak of een EDC-automaat met zeven verhoudingen. Op diesel bestaat het aanbod uit de handgeschakelde 1.5 dCi met 115 pk en de 150 pk sterke 1.7 dCi met vierwielaandrijving. Die laatste laat de keuze uit verschillende aandrijfmodi, met de mogelijk tot vergrendeling van het centrale differentieel voor zwaar terreinrijden.

De nieuwe Renault Kadjar kost minstens 23.825 euro en is nu reeds te bestellen. Vanaf januari staat deze nieuwe SUV ook te blinken in de showrooms.(Belga)