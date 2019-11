De Renault Espace is al een vijftal jaar op de markt en heeft dus recht op een facelift, die enkele cosmetische aanpassingen en een ruimere uitrusting oplevert.

Op een volledig nieuwe Espace is het nog even wachten, maar intussen kreeg het icoon uit het gamma van het Franse merk toch nog eens een opfrisbeurt. De vijfde generatie van de monovolume-crossover stamt immers al uit 2015. Uiterlijk vallen vooral de hertekende bumpers en lichtblokken met Matrix Vision Led-technologie vooraan op. Verder zijn er nog nieuwe velgen en lakkleuren verkrijgbaar, kregen het dashboard en het infotainmentsysteem een update en is de afwerking van betere kwaliteit.

Voortaan heeft de Espace een 'driver display', een dashboard met een 100% digitaal display van 10,2 inch. Het Easy Link infotainmentsysteem krijgt extra functionaliteiten met onder meer Apple CarPlay en Easy Connect, terwijl ook handigheidjes als een inductielader voor smartphones voorzien zijn. Het Belgische publiek kan de nieuwe Renault Espace al in januari ontdekken op het Autosalon van Brussel. (Belga)