Renault Filante is een recordwagen

Renault bouwde een elektrische conceptwagen waarmee het de grenzen van de elektromobiliteit wil aftasten. Het gaat niet echt om topprestaties, wel om maximale energie-efficiëntie. Dus zoveel mogelijk kilometers uit een batterijlading halen.

De Renault Filante Record deelt zijn elektrische architectuur – waaronder de 87 kWh batterij – met de bestaande Scénic E-Tech electric. De Filante is een bijzonder gestroomlijnde eenzitter. Dat merk je meteen aan de lengte van de bolide want hij is 5,12 meter lang en nauwelijks 1,19 meter hoog. De basics om een zuinige wagen te bouwen, blijven ook bij een elektrische wagen dezelfde en er wordt dus op de kilo’s gelet. De onderzoekswagen zet net geen 1.000 kg op de weegschaal, uitzonderlijk weinig voor een elektrisch voertuig. Naast een lager gewicht is ook aan de rolweerstand gewerkt want de banden moeten de wrijving tot een minimum beperken. Los daarvan voorziet Renault een brake by wire-systeem, net als een steer by wire-configuratie zonder fysieke verbinding tussen het stuur en de voorwielen.

Renault kiest tot slot een erg bijzondere locatie om dit rijdend laboratorium aan het publiek te tonen. De auto is volgende week te zien op de Rétromobile in Parijs. Qua design is de Filante namelijk een knipoog naar de recordwagens uit het verleden – denk vooral aan de 40 CV uit 1925 en de Etoile Filante uit 1956. De aerodynamisch gelijnde Filante Record 2025 moet na de oldtimerbeurs in Parijs een half jaar zuinigheidsrecords neerzetten. Met de verzamelde data gaat Renault dan aan de slag gaan om de productieversies van morgen efficiënter te maken.