Op 25 november verliet de 200.000ste elektrische auto sinds 2012 de productielijn van de Renault-fabriek van Flins. Het was een zwarte ZOE, bestemd voor de Nederlandse markt.

Het was precies 15.10 uur wanneer een ZOE, in de uitvoering Intens en in sterzwart onder luid applaus van de band rolde in de fabriek van Flins. Dit warme onthaal was geen verrassing, want het was een eerbetoon aan de 200.000ste elektrische auto die in de fabriek van Flins is geproduceerd sinds 2012, het jaar waarin het eerste elektrische model in de fabriek van Yvelines van de band liep, de eerste generatie van de ZOE.

Voor deze belangrijke mijlpaal kwamen de medewerkers van de fabriek, vertegenwoordigers van de Afdeling Elektrische Voertuigen en de Commerciæle Afdeling Europa samen bij Jean-Luc Mabire, directeur van de fabriek in Flins, om de startkaart van deze ZOE symbolisch te overhandigen aan zijn Nederlandse klant, die speciaal ter gelegenheid van de lancering van zijn wagen naar de fabriek was gekomen, samen met de directeur van de dealership Arend in Eindhoven.

Na de productie van 179.149 ZOE's van 2012 tot half 2019 is de fabriek in juli van dit jaar gestart met de productie van de nieuwe generatie van de ZOE, waarvan al bijna 19.500 stuks zijn geproduceerd, die nu in meer dan 25 landen in Europa aan de eerste klanten worden geleverd. Hij wordt in Flins samen met de in 2016 gelanceerde Nissan Micra geproduceerd en zet zo het succesverhaal voort dat begon met ZOE, die sinds zijn lancering een jaarlijkse productiegroei met dubbele cijfers kende.

Met een fraai design en een sterkere motor van 100 kW is het rijbereik van de ZOE gestegen tot 395 km (WLTP). Dankzij snellading met gelijkstroom (DC) tot 50 kW biedt hij degelijke laadmogelijkheden aan de laadpalen die in Europa beschikbaar zijn. Hij kan in 30 minuten een rijbereik tot 150 kilometer bijladen. Tot slot heeft reeds het basismodel van de ZOE een uitgebreide uitrusting, zoals het 10 inch display voor de bestuurder en talrijke geconnecteerde diensten.(Belga)