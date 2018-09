Renault EZ-Pro, autorobot voor leveringen in de stad

Het systeem is bijzonder modulair opgevat, want de EZ-Pro is gebaseerd op een op maat gemaakt platform waarmee men de "last mile delivery" naar retailers of eindklanten realiseert. Dit futuristische concept bestaat uit een autonome "pod" of leider vooraan in combinatie met één of meerdere autonome pods. Die zijn modulair qua grootte en ze zijn geschikt voor diverse toepassingen.

De EZ-Pro biedt plaats aan een menselijke koerier die toezicht houdt op de levering van goederen en diensten, alsook op de vloot met de overige autonome robots. "Met EZ-Pro kunnen de ontvangers perfect kiezen hoe, waar en wanneer de leveringen worden gebracht. Dit kan 24/24u en 7 dagen op 7. De laadruimte, de kratten en de verschillende leveringswijzen die met EZ-Pro worden aangeboden zijn aangepast aan de verpakkingen die worden vervoerd", stelt Renault.

Nog volgens Renault wordt EZ-Pro een onderdeel van intelligente steden van morgen door het verkeer en de vervuiling te beperken. EZ-Pro maakt deel uit van een reeks Renault-robotconcepten die gericht zijn op stedelijke en gedeelde mobiliteitsdiensten.(Belga)