De nieuwe strategie van Renault zet in op lichte, gedeelde mobiliteit. Met onder meer het prototype EZ-1 dat een voorproefje biedt van de tweede generatie van de Twizzy.

Het prototype EZ-1 brengt een nieuw concept van gedeelde mobiliteit voor een stedelijke omgeving. Net zoals bij sommige concurrenten (o.a. Citroën AMI) betaalt de gebruiker alleen voor wat hij rijdt met tijd of afgelegde kilometers als parameter.

Dit voertuig is slechts 2,3 meter lang en biedt plaats aan twee personen. In tegenstelling tot de Twizzy zitten die hier niet achter elkaar, maar naast elkaar zoals in een gewone auto. Dit betekent uiteraard dat de EZ-1 iets breder is dan de Twizzy zonder aan wendbaarheid in te boeten.

De elektrische Renault EZ-1 © GF

De EZ-1 wordt voor 50% geproduceerd uit recycleerbare materialen en aan het eind van zijn leven is hij weer voor 95% recycleerbaar. Alhoewel dit nog een prototype is, zou de wagen al sterk op de finale productieversie gelijken.

Om een optimale mobiliteit te verzekeren, pakt de EZ-1 uit met een innovatief systeem om van batterijen te wisselen. Die zitten in opbergruimten aan de zijkant van het voertuig. Dus makkelijk bereikbaar waardoor de batterijen even handelbaar zijn als koffers. Dit is zo een alternatief voor de traditionele laadinfrastructuur en Renault verzekert op deze manier een non-stopgebruik van de EZ-1.

Gedeelde elektrische mobiliteit van Renault © GF

