De nieuwe Clio is voortaan beschikbaar met een innovatieve hybride motorisatie. Die levert 140 pk en is in België te koop voor de prijs van de 115 pk sterke dieselversie.

De vijfde generatie Renault Clio kwam eind vorig jaar op de markt en is nu ook verkrijgbaar met de vernieuwende E-Tech hybride motorisatie. Renault ziet drie belangrijke troeven voor deze E-Tech Clio.

Om te beginnen ligt de prijs dicht bij die van de krachtigste dieselversie van de Clio, hij heeft een comfortabele actieradius en het verbruik blijft binnen de perken. Om dit te realiseren heeft Renault naast de conventionele benzinemotor (een 1,6-liter 4-cilinder van Nissan-origine) twee elektromotoren ingebouwd. De eerste (en krachtigste) motor werd in de versnellingsbak geïntegreerd en die ondersteunt de benzinemotor tijdens het rijden. De tweede e-motor is een starter-alternator is die de auto start bij het starten. Het geheel is aangesloten op een kleine 1,2 kWh batterij en wordt gecoördineerd door een innovatieve versnellingsbak zonder klassieke koppeling. De motoren ontwikkelen een systeemvermogen van 140 pk en zorgen voor een soepele werking, want de binnenin zou je nauwelijks de gangwissels voelen. In theorie kan deze Clio E-Tech zuiver elektrische enkele kilometers rijden in een stedelijke omgeving. Wanneer alle motoren (in hybride modus) samen worden gebruikt, reageert de wagen dynamisch, maar het verbruik blijft altijd binnen de perken. In de praktijk zou je met pakweg 4,5 l/100 km moeten toekomen.

In België is de E-Tech-versie beschikbaar vanaf het tweede uitrustingsniveau voor de prijs van ? 22.100, zodat hij precies evenveel kost als de Clio Diesel met 115 pk van het derde uitrustingsniveau. Door deze positionering zullen heel wat dieselrijders ongetwijfeld twee nadenken. Deze Clio is nog steeds geen koopje, maar hij biedt wel een alternatieve aandrijving die betaalbaar is voor een breed publiek.(Belga)

