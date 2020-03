Renault lanceert de TCe 100 LPG, een nieuwe bi-fuel-motor op benzine en LPG voor de Clio en de Captur, die staat voor spaarzaam en ecologisch rijden.

De Clio en de Captur zijn nu beschikbaar met een nieuwe TCe 100 LPG-motor die uitgerust is met drie cilinders en een turbo. Deze krachtbron krijgt sterkere prestaties met een alertere acceleratie en een maximumkoppel van 170 Nm vanaf 2.000 t/min, wat hem veelzijdig maakt, en dat alles combineert met een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Deze motor stoot ongeveer 8% minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor.

Renault biedt deze LPG-versies aan tegen een zeer scherpe prijs: vanaf 18.500 euro voor de Clio en 21.175 euro voor de Captur. Noteer verder ook dat de LPG veel goedkoper is aan de pomp: tot meer dan de helft van de prijs van een liter benzine of diesel. Een motor op LPG heeft gemiddeld dan wel een hoger brandstofverbruik, maar globaal gezien ligt de brandstofprijs per kilometer tot 30% lager dan bij een benzinemotor en tot 8% lager dan bij een dieselmotor.

Deze versies kunnen zowel op benzine als op LPG rijden. Ze zijn uitgerust met twee afzonderlijke tanks, een voor benzine en een voor LPG. Met de tanks allebei vol heeft de wagen in totaal een rijbereik van meer dan 1.000 km. Met dit systeem is de actieradius bovendien niet beperkt: benzine kan in alle tankstations getankt worden en LPG is in Europa verkrijgbaar in gemiddeld 1 op de 4 tankstations. Daarnaast zijn wagens met LPG toegelaten in ondergrondse parkeergarages dankzij hun veiligheidssystemen (veiligheidsklep, terugslagklep en vulbegrenzer op 80%).(Belga)

