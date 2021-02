Renault maakte de line-up van de succesvolle Captur voor 2021 bekend. Fundamentele veranderingen blijven uit, maar er komt wel een sportief ogend R.S Line afwerkingsniveau en extra uitrusting voor de topversie, de Initiale Paris.

De Captur is een bijzonder populair model, het is de meest compacte SUV die onder de Kadjar en de Koleos wordt gepositioneerd. Hoewel hij op vlak van onderstel veel gemeen heeft met de Clio uit het B-segment leunt hij qua prijs en proporties veeleer aan bij een Mégane.

De belangrijkste nieuwigheid is de komst van het sportief ogende R.S.-line afwerkingsniveau. Deze trim is enkel beschikbaar met de 1.3 liter turbo benzinemotor van 140 pk of met de plug-in hybride versie. De R.S.-line herken je aan de specifieke voorbumper en het radiatorrooster met honingraatmotief.

Achteraan herkent het kennersoog een grijze diffuser en dubbele verchroomde uitlaatpijpen. Op de flanken maken de 18-duimsvelgen het verschil en de achterklep is getooid met het obligate R.S.-embleem. Binnenin wordt de sportieve toon doorgetrokken met een stuur voorzien van rode en grijze stiknaden. Verder zijn diverse elementen afgewerkt met carbonlook en ook rond de verluchtingsmonden zit een streepje rood.

De basismotor van de Captur is de TCe 90 die in de Zen-basisversie 21.125 euro kost. Een dieselmotor is niet voorzien. Renault levert wel een interessante LPG-versie voor veelrijders, net als een plug-in hybride variante en later dit jaar komt er ook een conventionele hybride motorisatie bij.

De Captur is een bijzonder populair model, het is de meest compacte SUV die onder de Kadjar en de Koleos wordt gepositioneerd. Hoewel hij op vlak van onderstel veel gemeen heeft met de Clio uit het B-segment leunt hij qua prijs en proporties veeleer aan bij een Mégane. De belangrijkste nieuwigheid is de komst van het sportief ogende R.S.-line afwerkingsniveau. Deze trim is enkel beschikbaar met de 1.3 liter turbo benzinemotor van 140 pk of met de plug-in hybride versie. De R.S.-line herken je aan de specifieke voorbumper en het radiatorrooster met honingraatmotief. Achteraan herkent het kennersoog een grijze diffuser en dubbele verchroomde uitlaatpijpen. Op de flanken maken de 18-duimsvelgen het verschil en de achterklep is getooid met het obligate R.S.-embleem. Binnenin wordt de sportieve toon doorgetrokken met een stuur voorzien van rode en grijze stiknaden. Verder zijn diverse elementen afgewerkt met carbonlook en ook rond de verluchtingsmonden zit een streepje rood. De basismotor van de Captur is de TCe 90 die in de Zen-basisversie 21.125 euro kost. Een dieselmotor is niet voorzien. Renault levert wel een interessante LPG-versie voor veelrijders, net als een plug-in hybride variante en later dit jaar komt er ook een conventionele hybride motorisatie bij.