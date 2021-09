Renault Mobilize ontwikkelt een certificaat dat een beeld geeft van de status van de batterij van een elektrisch voertuig. Dat is interessant wanneer een EV-rijder zijn elektrische wagen wil doorverkopen of een tweedehandsverkoper dit voertuig aanbiedt.

Nu de tweedehandsmarkt aan belang wint, is het ook zaak om via dit kanaal milieuvriendelijke voertuigen aan te bieden. Hoewel het aanbod gebruikte elektrische voertuigen nog heel beperkt is, staan de meeste (particuliere) kopers nog erg weigerachtig ten opzichte van een gebruikte EV.

Het is immers een publiek geheim dat de vervangkost van de tractiebatterij in een elektrische auto de economische waarde van het gebruikte voertuig vaak overstijgt. Omdat de batterijen van auto's zeer goed worden gemonitord, blijken ze in de praktijk erg lang houdbaar te zijn. In tegenstelling tot de oplaadbare batterij van pakweg een smartphone die snel degradeert, wordt een autobatterij nooit helemaal volgeladen en evenmin helemaal leeg gereden, hoewel we op onze boordcomputer weldegelijk 0 tot 100% zien.

In werkelijkheid is er zowel boven als onderaan een reserve ingebouwd die nooit wordt aangesproken, wat de levensduur van de batterij verlengt. Bovendien wordt tijdens het laden ook de temperatuur in de gaten gehouden en zo nodig wordt er gekoeld, of zelfs verwarmd.

Deze aanpak werkt want autobatterijen van 8 jaar presteren meestal nog uitstekend. Ze degraderen veeleer door aantal afgelegde kilometers en minder door hun leeftijd. Met het Mobilize-certificaat dat binnenkort beschikbaar is voor de Renault Zoe, de Kangoo E-TECH en de Twingo E-TECH wil de constructeur dit ook duidelijk maken aan de EV-koper zodat die inzicht krijgt in de levensverwachting van zijn gebruikte elektrische auto.

Eén en ander zal ook zichtbaar zijn in de app, want Mobilize biedt tevens laad(pas)systemen aan die op een intelligente manier met het stroomgrid communiceren.

Nu de tweedehandsmarkt aan belang wint, is het ook zaak om via dit kanaal milieuvriendelijke voertuigen aan te bieden. Hoewel het aanbod gebruikte elektrische voertuigen nog heel beperkt is, staan de meeste (particuliere) kopers nog erg weigerachtig ten opzichte van een gebruikte EV. Het is immers een publiek geheim dat de vervangkost van de tractiebatterij in een elektrische auto de economische waarde van het gebruikte voertuig vaak overstijgt. Omdat de batterijen van auto's zeer goed worden gemonitord, blijken ze in de praktijk erg lang houdbaar te zijn. In tegenstelling tot de oplaadbare batterij van pakweg een smartphone die snel degradeert, wordt een autobatterij nooit helemaal volgeladen en evenmin helemaal leeg gereden, hoewel we op onze boordcomputer weldegelijk 0 tot 100% zien.In werkelijkheid is er zowel boven als onderaan een reserve ingebouwd die nooit wordt aangesproken, wat de levensduur van de batterij verlengt. Bovendien wordt tijdens het laden ook de temperatuur in de gaten gehouden en zo nodig wordt er gekoeld, of zelfs verwarmd. Deze aanpak werkt want autobatterijen van 8 jaar presteren meestal nog uitstekend. Ze degraderen veeleer door aantal afgelegde kilometers en minder door hun leeftijd. Met het Mobilize-certificaat dat binnenkort beschikbaar is voor de Renault Zoe, de Kangoo E-TECH en de Twingo E-TECH wil de constructeur dit ook duidelijk maken aan de EV-koper zodat die inzicht krijgt in de levensverwachting van zijn gebruikte elektrische auto. Eén en ander zal ook zichtbaar zijn in de app, want Mobilize biedt tevens laad(pas)systemen aan die op een intelligente manier met het stroomgrid communiceren.