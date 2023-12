Renault bouwt 4 miljoen Kangoo’s

Renault heeft zopas de 4 miljoenste Kangoo geassembleerd in de Franse productiesite van Maubeuge. De eerste Kangoo liep er in 1997 van de montageband en de fabriek bouwde sinds dien onafgebroken deze populaire bestelwagen.

De Renault Kangoo loste in 1997 de Express – een nazaat van de R4 – af en kende van meet af aan veel succes. Renault bouwde in die periode immers een bestelwagentje dat veel laadruimte bood, maar voor het eerst ook reed als een compacte personenwagen, wat de Fransen met enige trots ‘berlinage’ noemden. Het model was niet enkel populair als bestelwagen, maar ook de personenwagen-afgeleide werd een succes bij jonge gezinnen omwille van de onklopbare prijs in verhouding tot het plaatsaanbod. Deze ‘allemansvriend’ werd in 2008 vervangen door de tweede generatie waarvan later ook een Nissan- en zelfs een Mercedes-afgeleide zou komen. Van dit model kwam in 2011 eveneens een 100% elektrische Z.E.-versie op de markt die gebruik maakte van de aandrijflijn die aanvankelijk voor de Renault Zoë was ontwikkeld. Vanaf 2021 introduceerde Renault de derde (en huidige) generatie van de Kangoo. Voor de assemblage van dit model werd fors geïnvesteerd in de fabriek van Maubeuge (nieuwe pers voor plaatstaal en 600 robots voor de metaalbewerking). Door een uitgebreide digitalisering van de site kan men er vandaag ruim 380 verschillende versies van de bestelwagen bouwen. Ook van de actuele Kangoo bestaat – naast de klassieke versies met verbrandingsmotoren – ook een volledig elektrisch aangedreven variant, meteen de best verkopende EV in dit segment.