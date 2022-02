Eerder loste Renault een eerste teaserbeeld van de nieuwe Austral die de Kadjar zal opvolgen. Vandaag gunt de Franse constructeur de consument een blik op het interieur en dat wordt digitaal.

De benaming Austral is afgeleid van het Latijnse woord Australis en wordt dixit de constructeur 'gelinkt aan de kleuren en de warmte van het Zuiden. Het verwijst verder naar natuurlijke rust en weidse landschappen'.

In elk geval krijgt deze Austral een volledig digitaal instrumentencluster dat de bestuurder kan personaliseren. Op de centrale middenconsole zit een groot scherm dat verticaal wordt gepositioneerd en ook een beetje naar de bestuurder toe wordt gericht. Dit type display gebruikte Renault voor het eerst in de huidige generatie Clio, daarna in de vernieuwde Zoë en sinds kort ook in de Mégane.

Het dashboard oogt in elk geval opgeruimd, want op enkele sneltoetsen onder het display na, verhuist de volledige interface en de bediening van alle randapparatuur naar digitale buttons op het aanraakscherm. Gelukkig zijn de afmetingen van het display ruim bemeten, zodat de buttons voldoende groot uitvallen. Op die manier wordt de bestuurder minder afgeleid.

Renault bevestigt tegelijkertijd dat de Austral de nieuwste generatie E-Tech hybride motoren krijgt op basis van de 1.3 liter grote benzinemotor. Er volgt ook een mild hybride 48 Volt versie van de 1.2 TCe benzinemotor.

