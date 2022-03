Renault brengt de opvolger van de Kadjar. De Austral deelt zijn CMF-CD platform met de Nissan Qashqai, biedt veel ruimte en er komt geen dieselmotor in het gamma.

Bij de lancering kiest de Franse constructeur voor verschillende benzinemotoren die worden geflankeerd door elektrische ondersteuning. Een volledig elektrisch aangedreven variant is momenteel niet voorzien om de nieuwste E-Megane alle kansen te bieden.

De Austral werkt met het OpenR Link infotainmentsysteem dat gebruik maakt van Google Services. Het interieur wordt bepaald door een digitaal dashboard in combinatie met een groot verticaal touchscreen. Qua aandrijving voorziet Renault slechts hybride motorisaties, want een dieselversie werd geschrapt. Alle hybrids zijn van het zelfladende type en dus perfect geschikt voor bestuurders die (thuis) niet over oplaadinfrastructuur beschikken.

Zonder koppeling

De basisversie is een mild hybride systeem met 12-Volt technologie om een 1,3-liter benzinemotor bij te staan. Deze versie levert 140 of 160 pk. De twee andere hybrids zijn gebaseerd zijn de nieuwe 1.2 driecilinder benzinemotor. Er komt een mild hybride versie met 130 pk en een elektrische aandrijving met een 48 Volt systeem waarbij de constructeur een verbruik van 5,3 l/100 km en een CO2-uitstoot van 123 g/km belooft.

De topversie wordt de nieuwe E-TECH, een seriële hybride. Die is voorzien van een krachtige elektrische motor (400 volt) die zonder koppeling aan de verbrandingsmotor is gelinkt. Resultaat: 200 pk, hoewel het verbruik beperkt blijft tot 4,6 l/100 of het equivalent van 105 gr CO2/km.

