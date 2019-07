Renault Classic en Renault Design bouwden ter gelegenheid van de jaarlijkse Renault 4L-rally de fraaie elektrische e-Plein Air Concept.

Oldtimerliefhebbers of kenners van Renault zullen in deze wagen ongetwijfeld de iconische 4L Plein Air uit 1968 herkennen. Dit was een open vrijetijdsversie zonder deuren van de bekende en populaire Renault 4. Nu krijgt dit model een tweede leven met een elektrische aandrijving. Daarvoor deden de technici van Renault beroep op de technologie van de Twizy met een elektromotor van 17 pk met een batterij van 6,1 kWh. Die combinatie levert wellicht eerder bescheiden prestaties en een beperkt rijbereik op. Maar aangezien het hier om een showmodel gaat, waarvoor niet meteen productieplannen bestaan, is dat ook minder belangrijk.

De e-Plein Air Concept is wel een nagenoeg perfecte replica van de oorspronkelijke cabriolet dankzij de onderdelen die specialist Melun Retro Passion kon leveren. Een specifieke grille en wielen, e-Plein Air stickers en het rieten mandje achteraan bezorgen de wagen een originele vintage look. (Belga)