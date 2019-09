Het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt autobouwers BMW, Volkswagen (VW), Honda en Ford in het vizier wegens een overeenkomst die ze sloten rond uitstootwaarden met de staat Californië. Dat meldt de Wall Street Journal op gezag van ingewijden. Het ministerie wil nagaan of de vier bedrijven de federale concurrentiewetgeving overtreden hebben, door met elkaar af te spreken om emissienormen te volgen buiten die voorgelegd door de regering-Trump.

Het ministerie en BMW, VW en Ford hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving. Honda verklaarde tegenover de krant met justitie in de VS te willen samenwerken. De vier autobouwers sloten in juli een overeenkomst met de Californische milieuautoriteit CARB over uitstootnormen, die voor een significante vermindering van de broeikasgasemissies moeten zorgen. Maar die overeenkomst is in een verkeerd keelgat geschoten bij de Amerikaanse president Donald Trump, die een geplande verstrenging van de verbruiks- en uitstootnormen voor auto's op federaal niveau wil terugdraaien. Californië, de Amerikaanse staat met de grootste automarkt, en de regering Trump liggen daarover al een tijd in de clinch. Californië kan tot dusver wegens een uitzonderingsregeling strengere uitstootnormen opleggen dan op federaal niveau. Maar Trump en zijn regering willen de staat dit privilege graag weer ontnemen. De auto-industrie zit gevangen in het conflict. Ze lobbyt aan de ene kant voor mindere strenge normen, maar wil aan de andere kant ook algemeen geldende normen. Automodellen aanpassen aan regionaal uiteenlopende regels is immers omslachtig en duur.(Belga)