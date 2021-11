Het wereldwijde chiptekort zorgt voor een nooit geziene crisis op de automarkt en dat is een ideale voedingsbodem voor nieuwe trends. Zo zien we verschillende (grote) spelers zich toespitsen op het 'refurbishen' van gebruikte auto's.

De tweedehandsmarkt floreert meer dan ooit, maar wanneer een constructeur als Renault aangeeft dat het een 'Retrofactory' ontwikkelt in Spanje, is dat interessant nieuws. Renault wil in de buurt van Sevilla een site ontwikkelen voor circulaire economie. Bedoeling is om gebruikte batterijen van elektrische voertuigen te herstellen en klaar te maken voor een tweede leven in energie-opslagsystemen.

Verder wil Renault er schaarse grondstoffen recycleren en E-TECH-versnellingsbakken produceren. Eén en ander wil het bedrijf tegen uiterlijk 2024 operationeel hebben. Tegen eind 2022 wil de Franse constructeur echter ook tweedehandsvoertuigen reconditioneren. Details hierover ontbreken nog, maar het ziet ernaar uit dat men iets oudere voertuigen zal 'refurbishen' om wachtende kopers sneller en mogelijk goedkoper te bedienen.

Circulaire mobiliteit

Momenteel hebben sommige constructeurs al een tweedehandsprogramma met degelijke waarborgen, maar meestal gaat het om heel jonge voertuigen met weinig kilometers op de teller. Die modellen hebben ook zelden een opfrisbeurt nodig. Met het herconditioneren van voertuigen stapt de autosector in een voor haar nieuwe markt. In andere sectoren zoals smartphones, computers en huishoudtoestellen is dit businessmodel al stevig uitgebouwd en het wint nog aan populariteit bij de budgetbewuste consument.

In het geval van auto's kunnen bedrijven ook een meerwaarde toevoegen door bijvoorbeeld ecobanden met lagere rolweerstand te monteren, of energiezuinige ledverlichting te voorzien wat het verbruik en de emissie van de (iets oudere) voertuigen optimaliseert. Het is vooral interessant omdat we de automarkt kennen als een sector waar de jongste jaren producten - gedreven door ecologische argumenten - worden vervangen, lang voor ze technisch afgeschreven zijn.

Door deze aanpak ontstaat er mogelijk een alternatieve vorm van circulaire, duurzame mobiliteit. Niet enkel Renault koestert plannen in deze richting, want we vernamen dat ook autosupermarkt Cardoen eerstdaags een soortgelijk systeem op poten wil zetten in België.

