De Porsche Taycan, het eerste 100% elektrische model van het merk, is nog meer pas gelanceerd en toch krijgt deze berline al een reeks updates met onder andere een verbeterde oplaadfunctie.

Wanneer in oktober het nieuwe modeljaar wordt gelanceerd, brengt het talrijke nieuwe features naar de Porsche Taycan. De nieuwe Plug & Charge-functie maakt eenvoudig opladen en betalen mogelijk zonder dat kaarten of apps nodig zijn: steek de kabel in de wagen en de Taycan start een gecodeerde communicatie met het Plug & Charge-compatibele laadstation. Vervolgens start het laadproces automatisch. Ook de betaling wordt automatisch verwerkt. Aanvullende innovaties zijn voertuigfuncties die flexibel online kunnen worden geboekt (Functions on Demand, FoD), naast een head-up display in kleur en een interne lader met een vermogen tot 22 kW (optionele uitrusting). In de toekomst krijgt de adaptieve luchtvering een Smartlift-functie. De acceleratietijden van de Taycan Turbo S zijn ook verbeterd. Met de Launch Control sprint hij voortaan van 0 naar 200 km/u in 9,6 seconden, wat 0,2 seconden sneller is dan voordien. De kwartmijl legt hij af in 10,7 seconden (voordien 10,8 seconden). De Taycan 2021 kan vanaf half september worden besteld en staat vanaf half oktober bij de Porsche Centres. (Belga)

