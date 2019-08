Interesseert de elektrische wagen de hedendaagse consument? Blijkbaar wel in de topsegmenten, wat Porsche heeft reeds 30.000 voorbestellingen binnen voor zijn toekomstige 100% elektrische Taycan.

In het voorjaar toonde Porsche op het Autosalon van Frankfurt de finale versie van zijn 100% elektrische berline, Taycan, die zonder twijfel een geduchte concurrent van de Tesla wordt. En ook al zijn nog weinig specificaties bekend, toch staat nu al vast dat dit model een nieuw hoofdstuk zal inluiden voor Porsche, aangezien nu reeds meer dan 30.000 klanten hun vertrouwen schonken met een aanbetaling van 2.500 euro om hun exemplaar te reserveren. Dat is trouwens aanzienlijk meer dan 20.000 prospecten waarop het merk initieel rekende.

Dit onverhoopt succes betekent ook dat Porsche zijn productieplanning op de nieuwe site in Leipzig al moet bijsturen om aan de vraag naar de Taycan te kunnen voldoen. Het Duitse prestigemerk rekent intussen op een jaarlijkse verkoop van 35 tot 40.000 eenheden, wat zelfs meer is dan bijvoorbeeld de 911. Met zijn sterke prestaties (600 pk, 0-100 km/u in 3,5 seconden) en zijn aura van Porsche van de toekomst wordt de Taycan ongetwijfeld een nieuwe blikvanger op de markt van elektrische wagens. Geïnteresseerden moeten wel over een gespekte bankrekening beschikken, want de prijzen zullen wellicht op het niveau van de Panamera liggen. Wat betekent dat er minstens een dikke 100.000 euro voor de Porsche Taycan zal moeten worden neergeteld.(Belga)