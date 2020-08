Midden augustus 1992 reed een elektrische Seat voor tijdens de marathon op de Olympische Spelen van Barcelona: een Toledo die speciaal was ontwikkeld voor die gelegenheid.

Seats eerste elektrische wagen zag het levenslicht in 1992. De marathonregels schrijven voor dat het begeleidende voertuig van de renners een nuluitstoot moet hebben. Dus profiteerde Seat van de recent gelanceerde Toledo om een geheel elektrische versie te ontwikkelen en die klaar te hebben in slechts 3 maanden. Voor Thomas Kurz, de ingenieur van de groep, die betrokken was bij de omschakeling naar de elektrische Toledo, was het een hele prestatie. "In die tijd was het bouwen van een elektrische wagen iets heel nieuws en dus heel spannend. Hij was zo nieuw dat we hem eerst moesten inschrijven in Duitsland toen hij klaar was, want we wisten niet hoe we een elektrische wagen in Spanje moesten registreren." Het voornaamste doel was ervoor te zorgen dat de batterij van 500 kg voldoende energie had om de hele marathon door te komen, iets meer dan 42 kilometer in totaal. Bijna drie decennia geleden was 16 kW (22 pk) meer dan voldoende om dat doel te vervullen. De elektrische Toledo moest gelijke tred houden met de marathon die niet sneller ging dan 30 km/u. Het ingewikkelde destijds was om het parcours te testen om te zien of de wagen aan die snelheid de finish zou halen. Vandaag behoort de elektrische Seat Toledo tot de historische autocollectie van het merk. Hij werd gerenoveerd en is in perfecte staat nadat hij werd onder handen genomen door het restauratieteam van het Seat Museum. (Belga)

