Om de Belgian Red Flames te verwelkomen, bood kersvers partner BMW Group Belux onze nationale damesvoetbalploeg een doorgedreven opleiding voertuigbeheersing aan.

Daar leerden de dames hun wagen beter beheersen en op een correcte manier reageren onder alle omstandigheden. Op het programma: een theoretisch gedeelte waarbij ze ontdekten hoe een auto reageert in kritische situaties, waarna de theorie op een afgesloten terrein werd getoetst aan de praktijk. "Dynamische en tegelijk veilige auto's maken is één ding, als constructeur horen daar ook engagementen bij. Daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om ook kwalitatieve rijopleidingen aan te bieden die de verkeersveiligheid vergroten en een verantwoordelijke rijstijl promoten", stelt CEO Eddy Haesendonck van BMW Group Belux.

Al in 1977 was BMW de eerste autofabrikant ter wereld die rijopleidingen aanbood en werd het een pionier op dit gebied. Sinds het begin volgden wereldwijd honderdduizenden chauffeurs een rijopleiding, die ook in België al decennia op het programma staat. Ze ervaren de mogelijkheden en grenzen van elk voertuig, en leren in een fractie van een seconde reageren op noodsituaties. Het gaat dus niet om een sport- of snelheidstraining, veiligheid komt altijd op de eerste plaats. De Belgische trainingen vinden plaats op een afgesloten terrein in Rotselaar, met wagens van BMW Driving Experience.

De BMW Driving Experience staat open voor iedereen. De jonge chauffeur die ervaring mist, maar ook de ervaren bestuurder die zich wil perfectioneren in nog veiliger en efficiënter rijgedrag.(Belga)

