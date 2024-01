Red Bull ontwikkelt eigen hypercar

Max Verstappen krijgt binnenkort een leuke nieuwe dienstwagen: de Red Bull RB 17 die door zijn F1-team wordt ontwikkeld en gebouwd.

Dikwijls hebben sportieve automerken een link met een Formule 1-team en leidt dat tot de ontwikkeling van zeer exclusieve en exotische bolides. Denk maar aan Ferrari of recenter de lancering van de Aston Martin Valkyrie of de Mercedes-AMG One. Weldra vervoegt het Red Bull F1-team dit rijtje met de RB17 die nog dit jaar op de markt komt.

Het is een publiek geheim dat het Red Bull F1-team al enige tijd aan een project werkt rond een eigen hypercar. Huisdesigner Adrian Newey stond ooit nog aan de wieg van de Aston Martin Valkyrie. Maar intussen is Newey daar weg, zodat hij samen met Red Bull F1-teambaas Christian Horner hun ultieme droom op vier wielen kon realiseren.



Uiterst exclusief

Dit project van Red Bull Advanced Technologies kreeg de naam RB17 en zal na enige vertraging eindelijk leiden tot de lancering van een productieversie in de loop van 2024. Noteer hierbij dat de naam RB17 mooi in het rijtje F1-wagens van het team past. In 2021 was er de F1 RB16-B die in 2022 werd opgevolgd door de RB18. Die kleine sprong was dus geen toeval.

Veel specificaties zijn nog niet bekend van de Red Bull RB17, enkel dat de hypercar zo’n 900 kilogram zal wegen en door een 1.100 pk sterke V8-biturbo van het huis zal worden aangedreven. De exclusiviteit is gegarandeerd, want de wagen komt er in een heel beperkte reeks met een eenheidsprijs van een goede 5,5 miljoen euro.