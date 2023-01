Recordverkoop voor Tesla

De verkoop van elektrische auto’s neemt een hoge vlucht. Zeker voor Tesla dat in 2022 meer dan 1,3 miljoen voertuigen leverde. Dat is een nieuw record.

De elektrische transitie laat zich stilaan voelen in de marktvraag, waar het aandeel volledig elektrische auto’s sterk toeneemt. Deze situatie legt de merken die focussen op EV’s natuurlijk geen windeieren. Ook Tesla, het EV-merk van Elon Musk, deed bijzonder goede zaken het voorbije jaar, ondanks de moeilijke economische omstandigheden.

Groei van 40 procent

In het laatste kwartaal van 2022 leverde Tesla zelfs 405.278 nieuwe wagens. Dat is meer dan het merk ooit wist af te zetten en ook vier procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Analisten hadden zelfs nog beter verwacht en schoven enkele maanden geleden nog een target van meer dan 420.000 verkochte Tesla’s in Q4 van 2022 vooruit. Maar die werd dus niet gehaald.

Over heel 2022 produceerde Tesla 1.369.611 elektrische auto’s, waarvan er reeds 1.313.851 aan de klanten werden geleverd. Ook dat is liefst 40 procent meer dan in 2021. Natuurlijk kreeg de autosector in dat jaar een ferme dreun door de coronapandemie waardoor de resultaten tegenvielen. De populairste modellen waren Model 3 en Model Y, waarvoor 1.247.146 bestelbonnen werden getekend in 2022. Van Model S en Model S werden nog eens 66.705 stuks besteld.

De Tesla Model Y.

Ook succes in België

Noteer hierbij dat Tesla wel stevige promoties voerde om nog extra wagens in 2022 geleverd te krijgen en de voorraden af te bouwen. Zo werden in de Verenigde Staten kortingen tot 7.500 dollar gegeven en kregen klanten in Europa soms een laadkrediet van 10.000 km als ze hun wagen voor eind december 2022 gingen halen.

Ook in België deed Tesla het voortreffelijk. Zeker in het laatste kwartaal dat het merk met 1.227 verkochte wagens op een 7de plaats in de ranking van Febiac afsloot. Over het hele jaar wist Tesla 4.789 wagens te verkopen in ons land. Dat is een stijging van ruim 46 % tegenover een jaar voordien.