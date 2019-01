Rechter verbiedt staking bij VDL Nedcar

Bij autofabriek VDL Nedcar in het Nederlandse Born, waar ook veel Belgen werken, mag een staking niet doorgaan. Volgens de rechter in Maastricht zou de actie de werkgelegenheid in de fabriek in gevaar kunnen brengen, omdat het Duitse autoconcern BMW dan zou kunnen besluiten geen nieuwe orders meer te plaatsen.