Omdat DTM zijn focus verlegt naar privé-teams zonder officiële steun van een constructeur, was het onmogelijk de samenwerking tussen BMW en Racing Bart Mampaey verder te zetten. Daarom herschikt het befaamde Mechelse raceteam zijn activiteiten om zo helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

Door deze beslissing zag teammanager Bart Mampaey zich verplicht om RBM na dit seizoen te herstructureren, de race-activiteiten van het team op een lager pitje te zetten, en het talent en de vakkennis van RBM op andere vlakken aan te wenden.

RBM kende heel wat successen in de internationale autosport, waar het team ondertussen tot een echte referentie uitgroeide. In 1995 trad Bart Mampaey in de voetsporen van zijn ouders. Die waren in de jaren zeventig en tachtig heel succesvol geweest met hun eigen Juma Racing. Hij creëerde zijn eigen team, Racing Bart Mampaey, kortweg RBM. Lang duurde het niet vooraleer de formatie in de prestigieuze 24 uur van Spa-Francorchamps zijn eerste successen boekte. In 1997 finishte RBM 1 en 2 in zijn klasse en in 1998 werd de algemene overwinning behaald.

Nadat einde 1999 de activiteiten van het team even 'on hold' werden gezet, begon RBM in 2002 aan een nieuwe klim op de ladder, met de steun van BMW BeLux en vooral BMW UK. Vanaf dan nam het team deel aan het FIA European Touring Car Championship (FIA ETCC). Een eerste hoogtepunt kwam er in 2004, toen Andy Priaulx naar de titel reed. Tussen 2005 en 2010 was RBM dan actief in het FIA World Touring Car Championship (FIA WTCC). Het team miste zijn start in het nieuwe kampioenschap niet: in 2005 wonnen RBM en BMW samen met Andy Priaulx de wereldtitel. Dat zorgde voor erkenning: vanaf 2006 werd RBM een BMW Motorsport fabrieksteam. Het team bleef domineren, en behaalde na titels met Andy Priaulx in 2006 en 2007 drie wereldtitels op rij. BMW Team RBM speelde dan ook een belangrijke rol in het feit dat BMW één van meest succesvolle merken uit het FIA WTCC werd.

Toen BMW in 2012 zijn comeback maakte in de DTM was RBM meteen als fabrieksteam van de partij. Het bleef dat ook tot eind 2020, toen het doek viel over de vorige incarnatie van de DTM. (Belga)

