Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edition is de ultieme SUV

Deze versie moet de ultieme Velar te worden. Het model werd ontwikkeld door de Special Vehicle Operations divisie van Land Rover en deze versie wordt aangedreven door een 550 pk sterke supercharged 5.0-liter V8 motor. Deze Land Rover accelereert in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een top van 274 km/.

De klanten worden verwend met het traditionele comfort en raffinement, eigen aan een Range Rover. De remmen en ophanging werden aangepast om het volle potentieel van deze motorisatie ten volle te kunnen benutten. Het koetswerk krijgt een nieuwe voorbumper met bredere luchtinlaten zodat de V8-motor voldoende koeling krijgt.

Hij heeft recht op een exclusieve koetswerkkleur in combinatie met 21- of 22-duimsvelgen. Voor het interieur trekt deze Land Rover Velar alle regionen open en dat vertaalt zich in een mix van elegante en moderne componenten. Verder voorziet men vierwielaandrijving, een achttraps versnellingsbak en luchtvering.

Alles werd uiteraard aangepast aan de stevige prestaties van de V8-motor. De SVO-ingenieurs van Land Rover werkten bijna 63.900 uur aan de nauwkeurige kalibratie van alle componenten om de prestaties te optimaliseren. De Velar SVA Autobiografie Dynamic Edition koop je vanaf ? 110.750. Hij zal slechts één jaar worden aangeboden.(Belga)