Range Rover Sport in het nieuw

Land Rover stelde de nieuwe Range Rover Sport voor met een spectaculaire beklimming van een dam in IJsland om aan te tonen dat dit model naast het asfalt zijn mannetje kan staan. Naast benzine- en dieselmotoren komt er ook een volledig elektrische variant.

In het zog van de nieuwe Range Rover volgt nu ook het kleine broertje Range Rover Sport. Die deelt dezelfde technische basis, maar valt iets compacter uit en behoudt ook een specifieke look met de typische horizontale lichtblokken. Hetzelfde verhaal in het interieur waar het stuur en de middenconsole een eigen look kregen. Tegelijk blijft de Range Rover Sport een ruime gezinswagen met plaats voor vijf en 657 tot 1.391 liter aan bagageruimte als de achterbank is neergeklapt.

Het interieur van de Range Rover Sport.

Keuze genoeg

Voor de aandrijving is er keuze uit een ruim gamma benzine- en dieselmotoren. Er zijn mild hybride versies van de 3 liter zescilinder met vermogens tussen 250 en 350 pk voor de zelfontbranders en een 400 pk sterke benzinemotor. Op benzine zijn er verder nog twee plug-in hybrides van 440 en 510 pk en een V8 4,4 liter van 530 pk. In 2024 komt er nog een 100 % elektrische variant bij. Keuze genoeg dus.

Verder pakt de Range Rover Sport uit met een batterij knappe snufjes, zoals een standaard luchtvering (Dynamic Air) met actieve rolstabilisatie en vierwielsturing die voor een optimale combinatie van comfort en rijdynamiek moet zorgen, een onuitgegeven cruisecontrol voor offroadgebruik en het Stormer Handling Pack dat Dynamic Response Pro combineert met het Electronic Active Differential met Torque Vectoring by Braking.

De nieuwe Range Rover Sport kan met nu bestellen en kost minstens 95.000 euro.