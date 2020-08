Gerry McGovern, de hoofddesigner van Land Rover, en Henry Poole & Co, een gereputeerde kleermaker voor maatkleding uit Savile Row, creëerden een unieke jassenstof om 50 jaar Range Rover te vieren.

Ze produceerden slechts 120 meter van de lamswollen stof, genoeg voor 50 jassen ter gelegenheid van de historische verjaardag van Range Rover. De originele luxe-SUV kwam in 1970 op de markt en vijf decennia later is Range Rover uitgegroeid tot een familie van aantrekkelijke en terreinvaardige luxewagens met een unieke mix van design, raffinement en technologische innovatie.

De stof, geweven in Somerset door stoffenproducent Fox Brothers & Co Ltd, is geïnspireerd op de koetswerkkleuren van de originele Range Rover uit 1970. Tuscan Blue, Bahama Gold en Davos White werden gecombineerd tot een nieuwe, frisse versie van de klassieke pied-de-poule-stof. Dezelfde kleuren zijn voor het eerst in 35 jaar verkrijgbaar op de beperkte reeks Range Rover Fifty. Die is wereldwijd beperkt tot 1.970 exemplaren en viert een halve eeuw baanbrekende innovatie, ongeëvenaard raffinement en unieke terreincapaciteiten.

De Range Rover Fifty, die werd afgeleid van de luxueus uitgeruste Autobiography, beschikt over specifieke koetswerkaccenten in de kleur Auric Atlas en biedt de keuze tussen twee unieke 22"-velgdesigns. De logo's zijn voorzien van het handgeschreven opschrift 'Fifty', dat Gerry McGovern ook heeft ontworpen. Dat opschrift zal zowel te zien zijn op het koetswerk als doorheen het interieur, op het unieke '1 of 1970'-plaatje in de middenconsole en op de hoofdsteunen, het dashboard en de verlichte drempelplaatjes.(Belga)

