De nieuwe Range Rover Evoque Autobiography positioneert zich aan de top van het gamma en combineert een elegant en luxueus design met een waaier aan efficiënte geëlektrificeerde motoren en het geavanceerde infotainmentsysteem van Land Rover, 'Pivi'.

De Range Rover-familie viert dit jaar haar vijftigste verjaardag en als topmodel van het gamma compacte SUV's belichaamt de nieuwe Evoque Autobiography het raffinement en de luxe die Range Rover al vijf decennia lang typeren. Dit vlaggenschip heeft opvallende en elegante designaccenten in zijn koetswerk en een luxueus interieur. Er is bovendien een oplaadbare hybrideversie voor klanten die een duurzamere, efficiëntere compacte luxe-SUV zoeken.

Na de lancering van de oplaadbare hybridewagen P300e eerder in 2020, is de Evoque nu verkrijgbaar met nieuwe motoropties. Twee vernieuwde viercilinder Ingenium-dieselmotoren beschikken allebei over de MHEV-technologie (Mild Hybrid Electric Vehicle). Deze motoren zijn verkrijgbaar in versies met 165 en 200 pk. Ze zijn daarmee krachtiger dan hun voorgangers, en bieden lagere CO2- en verbruikscijfers.

De eerste 1.5 Ingenium-driecilinder-benzinemotor voor de Range Rover Evoque is verkrijgbaar met een achttrapsautomaat, en fungeert als efficiënt instapmodel. Deze P160, die ook de oplaadbare hybrideversie P300e aandrijft, levert 160 pk en een koppel van 260 Nm. Dankzij zijn lichte constructie en voorwielaandrijving resulteert dat vermogen in een degelijke mix van prestaties en zuinigheid. Daarnaast hebben klanten ook nog steeds de keuze uit een brede waaier van bijkomende benzinemotoren met de P200, P250 en P300, die zijn uitgerust met MHEV-technologie.

Ook de digitale ervaring in de Evoque wordt naar een nieuw niveau getild door de introductie van het geavanceerde Pivi-infotainmentsysteem. Zodra het systeem wordt ingeschakeld, is het klaar om te vertrekken. Een data-abonnement en een batterij elimineren elke vertraging. Software-updates zijn gratis beschikbaar 'over the air' via de ingebouwde dataverbinding van het voertuig en kunnen zelfs op een tijdstip worden gepland. Zo beschikken klanten steeds over de nieuwste kaarten, apps en voertuigfuncties zonder dat ze een concessie hoeven te bezoeken.(Belga)

