De SVO-divisie (Special Vehicles Operations) van Land Rover heeft een bijzondere editie van de Range Rover ontwikkeld, die exclusief verkrijgbaar is - u leest dit goed - voor toekomstige passagiers van ruimtevluchten bij Virgin Galactic.

De Astronaut Edition heeft unieke designelementen voor het koetswerk en het interieur. De specifieke Zero Gravity Blue koetswerkkleur is geïnspireerd op de diepte en intensiteit van een sterrenhemel. Het interieur van deze Range Astronaut Edition wordt uitgerust met een onderdeel dat ook in het landingsgestel van het Virgin Spaceship Unity wordt gebruikt. Dit ruimteschip maakte in december 2018 zijn eerste geslaagde ruimtevlucht.

Een stukje van dit landingsgestel, dat voor de remmen van het ruimteschip wordt gebruikt, werd omgevormd tot de twee bekerhouders. De eerste krijgt het opschrift: "Ik zie je daarboven", een leuze waarmee Richard Branson zich tot toekomstige ruimteklanten richt. De tweede biedt details over de ruimtevlucht. Zodra de toekomstige klant zijn eerste ruimtevlucht heeft voltooid en 'astronaut' is geworden, zal dit deel worden vervangen door een deel van het landingsgestel van het ruimteschip dat in de ruimte is geweest. Via speciale inscripties komen er specifieke details van de ruimtevlucht op.

De uitrusting van de Astronaut Edition is gebaseerd op de luxueuze Range Rover Autobiografie en is verkrijgbaar met een plug-in hybride aandrijflijn (PHEV) met een systeemvermogen van 404 pk. Deze Range komt zuiver elektrisch 42 km ver en haalt een CO2-uitstoot vanaf 72 g/km. Er wordt tevens een 5 liter grote V8-benzinemotor met supercharger voorzien.(Belga)