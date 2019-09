Klintberg & Way Automotive SA, sinds 2017 officieel Europees importeur van RAM, geeft aan dat vanaf september 2019 de nieuwe RAM 1500 met de eTorque-motor op de markt zal komen.

Grote Amerikaanse pick-ups spreken nog steeds tot de verbeelding, maar het is hoog tijd dat ze milieuvriendelijker worden. Het mild hybride eTorque systeem wordt aangedreven door de 5,7 l Hemi V8-motor en vervangt de traditionele alternator door een riemaangedeven elektromotor/generator. Dit systeem wordt aan een 48 V-accupack gelinkt en garandeert een soepele en trillingsvrije start/stopfunctie, extra koppel dan wat de krukas levert en de regeneratie van de remenergie.

Deze systemen, die reeds op grote schaal worden gebruikt in conventionele auto's, bieden de RAM niet alleen extra aandrijfkoppen, maar ook het verbruik van de grote pick-up wordt op deze manier beperkt. RAM heet het over een daling van 10%. Wanneer de motor draait, laadt de eTorque 48 volt unit stroom aan de batterij met een capaciteit van 430 Wh die op de achterwand van de Ram 1500-cabine is gemonteerd om voldoende koeling te kunnen genereren. Dit mild hybride systeem is ook perfect compatibel met LPG-installaties.

Tot slot is de nieuwe RAM 1500 eTorque verkrijgbaar op alle beschikbare versies: Limited, Rebel, Longhorn, Laramie en Bighorn.(Belga)