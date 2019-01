"Willy Weyens - Rallyworld 2019" is een hebbeding voor rallyfans. Dit 270 pagina's tellende jaarboek met meer dan 600 spectaculaire foto's, geeft een volledig overzicht in woord en beeld van het Belgische en het internationale rallyseizoen. Het WRC is opnieuw een drietalig Nederlands-Frans-Engels werkstuk geworden, en uiteraard ontbreken ook de technische fiches van de WK-wedstrijden, de BRC-rally's en de Dakar niet.

Deze 34e editie van Rallyworld bladert minutieus doorheen het WRC-seizoen, waarin Sébastien Ogier zich voor de 6e keer op rij de primus toonde en Thierry Neuville en zijn copiloot Nicolas Gilsoul voor de derde keer op rij vicekampioen werden. Voor de derde maal schrijven ze ook het voorwoord van dit boek.

Uiteraard komen eveneens de negen manches van de Belgische titelstrijd gedetailleerd aan bod, samen met het Europese Rallykampioenschap, de Tour European Rally campagne en de Dakar. Rallyworld 2019 is nu verkrijgbaar in de boekhandel.(Belga)