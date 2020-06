De Volkswagen Groep zet zijn samenwerking met Radioplayer Worldwide als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling van infotainmentsystemen verder. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Dit akkoord zal toelaten de hybride radio nog verder en beter te integreren in de geconnecteerde dashboards, klinkt het. Het systeem biedt optimale ontvangstmogelijkheden voor DAB+, FM of internet streaming, waarbij naargelang de ontvangstmogelijkheden automatisch wordt overgeschakeld tussen de verschillende modi om onverstoord luistergenot te verzekeren.

Radioplayer Worldwide, waarvan Radioplayer.be deel uitmaakt, is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die ondersteund wordt door de belangrijke publieke en private radio-omroepen en als doel heeft het beluisteren van radio op alle technologische platformen te bevorderen.

Nu werd het akkoord uit 2017 tussen Radioplayer Worldwide en de Volkswagen Groep bestendigd om de hybride radiosystemen van Audi, VW, Porsche en Lamborghini verder te ontwikkelen en van nieuwe functionaliteiten te voorzien. Het radioplatform Radioplayer Worldwide zal de Volkswagen Groep de officiële metadata van de radiostations leveren evenals de nodige technische support. Zo bekomt de autoconstructeur een bevoorrechte relatie met vele radio-omroepen, aldus het bedrijf.

Radioplayer Worldwide krijgt dan weer toegang tot de recentste technologische ontwikkelingen in de autosector. De hybride radio is hierbij zeker een prioriteit, maar ook de visuele voorstellingen op de boordschermen krijgen de nodige aandacht in de research, net als radio on demand, zoals podcasts, of gepersonaliseerde radiobelevingen.(Belga)

Dit akkoord zal toelaten de hybride radio nog verder en beter te integreren in de geconnecteerde dashboards, klinkt het. Het systeem biedt optimale ontvangstmogelijkheden voor DAB+, FM of internet streaming, waarbij naargelang de ontvangstmogelijkheden automatisch wordt overgeschakeld tussen de verschillende modi om onverstoord luistergenot te verzekeren.Radioplayer Worldwide, waarvan Radioplayer.be deel uitmaakt, is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die ondersteund wordt door de belangrijke publieke en private radio-omroepen en als doel heeft het beluisteren van radio op alle technologische platformen te bevorderen.Nu werd het akkoord uit 2017 tussen Radioplayer Worldwide en de Volkswagen Groep bestendigd om de hybride radiosystemen van Audi, VW, Porsche en Lamborghini verder te ontwikkelen en van nieuwe functionaliteiten te voorzien. Het radioplatform Radioplayer Worldwide zal de Volkswagen Groep de officiële metadata van de radiostations leveren evenals de nodige technische support. Zo bekomt de autoconstructeur een bevoorrechte relatie met vele radio-omroepen, aldus het bedrijf.Radioplayer Worldwide krijgt dan weer toegang tot de recentste technologische ontwikkelingen in de autosector. De hybride radio is hierbij zeker een prioriteit, maar ook de visuele voorstellingen op de boordschermen krijgen de nodige aandacht in de research, net als radio on demand, zoals podcasts, of gepersonaliseerde radiobelevingen.(Belga)