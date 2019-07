De Britse constructeur Radical Sportscars heeft zijn nieuwste model voorgesteld, de Radical Rapture. Verrassend genoeg mag deze snelle bolide nog steeds de openbare weg op.

De Radical Rapture is een open prototype met homologatie voor de openbare weg. Het model wordt aangedreven door een herwerkte Ford EcoBoost 2,3 liter, goed voor 350 pk. Aangezien de gestroomlijnde Rapture slechts 765 kilogram op de weegschaal zet, lukt de sprint van 0 tot 100 km/u in amper 3 seconden en loopt de topsnelheid op tot 265 km/u. De wagen is opgebouwd rond een spaceframe-chassis dat aan de recentste FIA-veiligheidsnormen voldoet en plaats biedt aan twee personen.

De Rapture luidt weer een nieuw hoofdstuk in de merkgeschiedenis van Radical in, dat zijn jongste creatie onlangs voorstelde op het Festival of Speed in Goodwood. Daar verklaarde Joe Anwyll, CEO van Radical Sportscars: "Radical heeft steeds grenzen verlegd. Voor de ontwikkeling van de Rapture luisterden we aandachtig naar de feedback van ons cliënteel overal ter wereld. Ze willen nog steeds een compromisloze circuitwagen die wel gehomologeerd is voor gebruik op de openbare weg. Ziehier het resultaat."

De eerste leveringen van de Radical Rapture zijn gepland voor de Engelse markt. Daarna krijgen de klanten in Europa en de rest van de wereld hun exemplaar. De kostprijs van de Radical Rapture werd nog niet meegedeeld.(Belga)