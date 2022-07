Radar is nieuw elektrisch merk￼

De Chinese Geely autogroep zet zijn expansie verder met een nieuw elektrisch merk: Radar dat een avontuurlijk en milieubewust publiek moet aanspreken. De RD6 pick-up op batterijen is het eerste model.

De Chinese automerken schakelen voor de elektrificatie duidelijk een versnelling hoger in. Een grote speler is Geely, een autogroep die intussen de merken Volvo, Polestar, Lotus, Smart en Lynk&Co in zijn portefeuille heeft en nu een nieuw elektrisch merk lanceert. Dat wordt Radar dat vooral SUV’s, pick-ups en andere avontuurlijke voertuigen gaat produceren.

Radar is een nieuw merk van Geely.

Ook naar België

De RD6 pick-up krijgt de primeur en zal wereldwijd gelanceerd worden. De wagen staat op het SEA-platform van Geely, waarvan ook de andere merken zoals Volvo, Lotus,… gebruik maken. Meer details gaf Radar nog niet maar uit de eerste beelden kan worden afgeleid dat de RD6 er heel Europees uitziet met niet te veel tierelantijntjes en eerder beperkte afmetingen.

Normaal komt Radar met de RD6 en zijn volgende modellen ook op de Belgische markt. Maar daarvoor is nog geen concrete datum meegedeeld, zodat dit wellicht niet voor 2024 zal zijn.