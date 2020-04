De crisis van het Coronavirus-Covid 19, die op dit moment de hele wereld raakt, heeft vanzelfsprekend ook repercussies voor de autosport, zowel op internationaal niveau als in België. Zo werden zopas de kalenders van de VW Fun Cup en het BK Rally aangepast.

De Spa Rally, tweede manche van het Belgian Rally Championship, kon niet zoals gepland plaatsvinden op 14 en 15 maart. De beslissing viel minder dan 36 uur voor de start. Het mag geen verrassing heten dat ook de TAC Rally - geprogrammeerd op 11 april - uitgesteld wordt. Zowel voor de wedstrijd in de streek van Spa als voor de organisatie in de buurt van Tielt wordt er gezocht naar een eventuele nieuwe datum.

De kalender van de populaire VW Fun Cup ondergaat eveneens enkele wijzigingen. De openingsrace op 21 en 22 maart in Mettet werd uitgesteld naar een latere datum, net als de race in Assen die op 25 en 26 april was gepland. Men wacht nu de evolutie van de gezondheidsproblematiek af om beslissingen te nemen voor het vervolg van het seizoen. De bedoeling van promotor Kronos Events is duidelijk om de zeven oorspronkelijk voorziene wedstrijden te behouden en men hoopt dat de Hankook 25 Hours zoals voorzien kunnen plaatsvinden van 9 tot 12 juli.(Belga)

