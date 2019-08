De Belgische autosportfederatie RACB gaat op zoek naar een opvolger voor Thierry Neuville. Jong rallytalent kan zijn kans wagen in de selecties die in september van start gaan.

De RACB National Team Rally Challenge staat open voor Belgische deelnemers die geboren zijn tussen 1993 en 2001 en een rijbewijs bezitten. De winnaar mag een seizoen aan de slag in het Junior BRC 2020 met een Peugeot 208.

De selectie gebeurt in drie fasen. Eerst is er de 'Shakedown' in september waar de kandidaten zich kunnen kwalificeren op de RACB simulator. Vervolgens worden de 50 snelste deelnemers op de simulator op 19 en 20 oktober uitgenodigd voor de selectiedagen op de Peugeot Driving Academy. Daar worden tests met een standaard Peugeot afgewerkt en stellen de jongeren zich ook voor aan een jury. Daarop gaan de vijf beste kandidaten in november naar de finale, waar zij zich aan het stuur van een Peugeot 208 R2 en een XC Cross Car van hun beste kant kunnen laten zien.

Na afloop wordt de winnaar opgenomen in het RACB National Team en krijgt hij een volledig seizoen in het Belgian Rally Championship 2020, aan het stuur van een Peugeot 208 R2. Inschrijven kan op www.racbnationalteam.be.(Belga)