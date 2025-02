RACB steunt jong racetalent

De nationale autosportfederatie neemt karters Thibaut Ramaekers en Dries Van Langendonck plus rallypilote Thyrsa Eertmans onder haar vleugels.

Het RACB National Team spoort jonge racetalenten op en lanceert hun autosportcarrière. Doel is de top te bereiken. En dat lukt prima. Kijk maar naar vroegere lichtingen die onder meer wereldkampioenen Thierry Neuville (rally WRC), Laurens Vanthoor (uithouding WEC) en Stoffel Vandoorne (Formule E) voortbrachten.

McLaren

‘Met Thibaut Ramaekers en Dries Van Langendonck hebben we twee goudklompjes in het karten’, meent RNT-manager Geoffroy Theunis. ‘Deze twee tieners verdedigen dit jaar de Belgische kleuren op het hoogste niveau, zowel in het Europees als het wereldkampioenschap. Voor beiden wordt dit hun laatste seizoen in het karten, daarna maken ze de overstap naar eenzitters. Om hen zo goed mogelijk voor te bereiden, werken zij in de tweede helft van het seizoen meerdere testdagen met een Formule 4 af. Noteer daarbij dat Dries intussen is opgenomen in het McLaren Driver Development Programme.’

In de rallysport verdedigt Thyrsa Eertmans, de recente laureate van het Rally Girls Stuurwiel, de RNT-kleuren. In het buitenland met een elektrische Corsa in de ADAC Opel Electric Rally Cup. En bij ons in het Belgian Rally Championship aan het stuur van een Clio Rally5. De RACB organiseert einde van het seizoen weer een Rally Stuurwiel om nieuw talent te scouten.