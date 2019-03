Q5 was populairste Audi-model in 2018

Het populairste model van de Duitse luxewagenbouwer Audi, die ook een fabriek heeft in Brussel, was vorig jaar zijn SUV Q5. In 2018 werden van dat model 298.793 stuks gebouwd. Dat blijkt uit cijfers die de autobouwer vandaag vrijgaf tijdens zijn jaarlijkse persconferentie in Ingolstadt.