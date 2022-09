Purosangue: de eerste SUV van Ferrari

Ook Ferrari plooit voor de SUV-rage en lanceert een eerste model in dit segment. Maar zoals verwacht blijft de Purosangue een Italiaanse volbloed.

Net als de andere prestigieuze sportwagenmerken wil ook Ferrari zijn graantje meepikken op de lucratieve markt van premium SUV’s. Nu zijn ze in Maranello niet over een nacht ijs gegaan, want deze ‘polyvalente gezinswagen met sportieve allures’ werd al enkele jaren geleden aangekondigd en is nu eindelijk onthuld.

De Purosangue heeft nog altijd een zeer ranke lijn voor een SUV en biedt plaats aan vier personen. Die krijgen toegang tot de achterbank via zogenaamde ‘suicide doors’ die omgekeerd openzwaaien. Dankzij de achterklep is dit trouwens de eerste vijfdeurs in het Ferrari-gamma. Met 473 liter aan bagageruimte, die nog kan worden uitgebreid na het neerklappen van de achterbank, toont dit model zich ook zeer functioneel.

Dit is de eerste vijfdeurs van Ferrari.

Snel en dynamisch

Maar bij een Ferrari draait het natuurlijk vooral rond prestaties en sportiviteit. En op dat vlak overtuigt de Purosangue als geen ander met onder de motorkap een 6,5 liter V12 goed voor 725 paarden, die naar de vier wielen gaan via een gerobotiseerde achtbak met dubbele koppeling. Daarmee lukt de spurt van 0 naar 100 km/u in 3,3 seconden en wordt een topsnelheid van 310 km/u bereikt. Meer dan behoorlijke prestaties, zeker voor een SUV.

Verder kan de 2,2 ton wegende Purosangue rekenen op een gesofisticeerde, actieve ophanging en vierwielsturing om de rijdynamiek te verzekeren die je van een Ferrari verwacht. Op het dashboard valt op dat de tellerpartij op de bestuurder is gericht, terwijl de passagier vooraan zicht heeft op het multimediascherm.

Het fraaie interieur biedt plaats aan vier personen.

Ferrari zou jaarlijks maximum een 3.000-tal exemplaren gaan produceren van de Purosangue, die voorzien is van een prijskaartje van zo’n 390.000 euro. De productie gaat in de loop van 2023 van start en het orderboekje is blijkbaar al voor maanden gevuld.