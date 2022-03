Zelfs de sportiefste merken volgen tegenwoordig de SUV-hype. Zo voegt Abarth de Pulse toe aan zijn gamma, in afwachting van een 100% elektrisch model.

Dit model is gebaseerd op de Fiat Pulse, een compacte SUV van het moedermerk die op de Zuid-Amerikaanse markt verkrijgbaar is, maar bij ons niet in de catalogus staat. De bedoeling hiervan is het sportieve label Abarth een boost te geven op deze belangrijke en omvangrijke markt met een variant die sowieso goed zal scoren. En wie weet verschijnt de Pulse Abarth in een later stadium ook in onze contreien.

Voor de creatie van deze Pulse Abarth wordt weer het gekende procedé gevolgd: een Fiat-model lekker sportief uitdossen, voorzien van extra uitrusting en snufjes, en de krachtigste motorisaties gebruiken om degelijke prestaties te kunnen verzekeren. Het geheel wordt dan afgerond met het bekende logo met de schorpioen op het koetswerk.

De Abarth touch met gekende sportieve accenten. © GF

Dynamisch voorkomen

Op de eerste foto's zien we inderdaad een dynamische SUV met verbrede wielkasten, aangepaste bumpers en grille, specifieke velgen en een koetswerk met rode accenten. Van het interieur werden nog geen beelden getoond, maar daar duiken ongetwijfeld ook kuipstoelen en een sportstuur met een lederen en alcantara bekleding op om de juiste sportieve sfeer op te roepen.

Wellicht zal onder de motorkap de 125 pk sterke 1.0 liter driecilinder turbobenzine opduiken, die bekend is uit het Fiat-gamma en de Pulse reeds aandrijft. Daarnaast zal men zonder twijfel ook de ophanging van het MLA-platform iets strakker afstellen om de sportieve ambities te ondersteunen. Meer specificaties en gegevens over de prestaties zullen volgen tegen de lancering die nog dit jaar voorzien is. Naast de Pulse heeft Abarth ook nog de lancering van een elektrische 595 op de planning staan.

